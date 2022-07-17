Проект «Наш двор» - настоящее спасение для детского здоровья

Сейчас много говорят о том, что дети ведут пассивный образ жизни, и во всем винят гаджеты. Говорят, что до появления всех этих технологий дети все свободное время проводили, бегая во дворе, играя в различные активные игры, а теперь большинство целыми днями сидят дома, погруженные в планшет, телефон, экран компьютера и телевизор.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор медицинских наук, курортолог, замдиректора Национального института спортивной медицины и реабилитации, профессор Матанат Эфендиева.

Но позвольте возразить: гаджеты - это веление времени и решить проблему, отобрав их у детей, невозможно. А что касается активного времяпрепровождения, то дети не виноваты в том, что им стало негде бегать. Бакинские дворы в буквальном смысле слова захвачены автомобилями. Порой между ними просто не пройти, не то что ребенку побегать и поиграть. И в этом свете я с огромной радостью встречаю каждую новость об очередном проекте Общественного объединения IDEA, учрежденного и руководимого вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Вы не представляете, какие эмоции у меня, как у специалиста, вызывают фото отстроенных и обеспеченных всем необходимым для активного отдыха дворов. Считаю проект "Наш двор" настоящим спасательным кругом для решения проблемы детского ожирения в республике.

Несмотря на все гаджеты, ребенок остается ребенком, он хочет бегать, прыгать и играть. Благоустройство дворов и детских игровых площадок позволяет детям быть физически активными, с радостью участвовать в играх. Доступность для школьников в собственном дворе игровых площадок в корне меняет многое. Во-первых, мотивация быстро сделать уроки и выкроить свободное время для игр делает ребенка более организованным. Во-вторых, ему не надо ждать, когда появится возможность у родителей организовать отдых, заключающийся зачастую в походах со взрослыми в кафе, рестораны, кинотеатр и т.д., где ребенок сидит и ест, сидит и смотрит, сидит, ест и смотрит. В-третьих, доступность физической активности в любое свободное время. И при этом возможность для мамы наблюдать за своим ребенком, не выходя из дома.

Все это очень важно потому, что проблема ожирения среди детей в Азербайджане, к сожалению, актуальна. Важное значение имеет демографическая составляющая проблемы. Учитывая, что ожирение и избыточный вес могут быть причиной бесплодия, необходимо своевременно лечить эти заболевания. Медицинская значимость проблемы заключается в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, обструктивного апноэ во сне (патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время сна - Ред.), жирового гепатоза печени, сахарного диабета, патологии опорно-двигательного аппарата, психоэмоциональных нарушений.

Недавно сотрудники Национального института спортивной медицины и реабилитации (MİTRİ) при министерстве молодежи и спорта провели обследование 400 школьников. Избыточная масса тела и ожирение были выявлены у 30 процентов из них. Для реализации программы реабилитации школьников с лишним весом и ожирением организована школа для родителей, где они могут получить информацию о необходимости исследования их ребенка с целью выяснения причины ожирения, о правильном питании, здоровом образе жизни, о необходимости физической активности их детей. Диетолог составляет индивидуальную диету с учетом вкусовых приоритетов ребенка. Одной из важных составляющих программы снижения веса являются немедикаментозные технологии с использованием активного двигательного режима, физкультуры, водных процедур.

Организовать борьбу с детским ожирением непростая задача. Представьте себе, с одной стороны, исключаем из рациона питания любимые ребенком шоколад, конфеты, мороженое, мучные изделия, сладкие напитки, а с другой стороны, назначаем комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на снижение, веса. Психологически все это для ребенка нагрузочно. В одиночку заниматься физической нагрузкой для ребенка не в радость. А сбрасывать лишние килограммы, гоняя мяч во дворе со сверстниками, это как раз то, что нужно. И тут проект "Наш двор" просто незаменим.

Очень интересно было бы провести исследование детей какого-то отдельно взятого дома, где осуществлен проект "Наш двор", и посмотреть, как меняются показатели. Думаю, динамика будет положительной.

Ожирение - это проблема, конечно же, не только детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время каждый четвертый житель планеты имеет избыточную массу тела. Во всех развитых странах отмечается рост числа больных ожирением, как среди взрослого, так и среди детского населения. Хотя об этом редко говорят, но необходимо знать, что ВОЗ признала ожирение эпидемией ХХI века, и сделано это было неслучайно. Это проблема затрагивает все слои населения планеты, независимо от социальной и профессиональной принадлежности, места жительства, возраста и пола.

Научно доказана прямая связь между ожирением и развитием многих серьезных заболеваний. Исследования последних лет показали, что ожирение тесно связано с развитием ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Избыточный вес способствует развитию инсулинорезистентности и компенсаторной гиперинсулинемии. Ожирение - самый мощный фактор риска развития сахарного диабета второго типа, его неизбежными спутниками являются синдром обструктивных апноэ во сне, артрозы, рак толстого кишечника. У женщин ожирение сопровождается высокой частотой гинекологических заболеваний, ассоциированных с нарушениями продукции гормонов, бесплодием, а также с высоким риском развития онкологических заболеваний. Значение ожирения, как одного из ведущих факторов риска снижения уровня тестостерона и, следовательно, развития половых нарушений у мужчин встречается более чем в 30 процентах случаев.

В структуре заболеваемости печени отмечается неуклонный рост неалкогольной жировой болезни печени, что, соответственно, приводит к росту циррозов печени, связанных с метаболическими нарушениями. Смертность среди больных с тяжелым (морбидным) ожирением в возрасте 25-30 лет в 12 раз выше, чем у людей с нормальной массой тела. При снижении веса на 10 процентов и более риск развития сердечно-сосудистой патологии снижается на 9 процентов, сахарного диабета - на 44 процента, смертность от онкологических заболеваний, ассоциированных с ожирением - на 40 процентов, общая смертность - на 20 процентов.

Ожирение бьет и по семейному бюджету. Потому что средняя годовая стоимость лечения больных с избыточной массой тела на 25 процентов, а при ожирении на 44 процента больше, чем у лиц с нормальной массой тела. Повышение индекса массы тела на одну единицу сопровождается увеличением затрат, связанных с медицинским обслуживанием - на 7 процентов у женщин и на 16 процентов у мужчин. Дополнительные расходы, прежде всего, обусловлены необходимостью лечения у указанной категории пациентов сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Да, современная медицина способна на многое, но считающим, что смогут избавиться от лишнего веса в любой момент, следует знать, что известные консервативные методы лечения этого заболевания позволяют добиться сколько-нибудь значимого эффекта не более чем у 5-10 процентов больных. Поэтому нужно заботиться о своем здоровье и помнить: качество нашей жизни находится в наших руках и улучшать его должны мы сами.

Лейла Таривердиева