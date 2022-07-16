Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2168 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 443, вторую дозу получили 195 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1303, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 227 человек.