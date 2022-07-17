Цепная авария в Уджаре

В Уджаре произошла авария с участием трех транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около полуночи на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей через село Алпут Уджарского района.

Авария стала причиной закрытия дороги.

В Бакинском направлении столкнулись наполненные щебнем 2 грузовика марки "Камаз" и трактор с прицепом-сенокосом.

Во время аварии один из грузовиков опрокинулся на проезжую часть.

В результате основная магистраль в направлении Баку была закрыта примерно на 20 минут.

Благодаря усилиям соответствующих структур уже обеспечено свободное движение транспортных средств.

Факт расследуется.