https://news.day.az/society/1479559.html Цепная авария в Уджаре - ФОТО
Цепная авария в Уджаре - ФОТО
В Уджаре произошла авария с участием трех транспортных средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около полуночи на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей через село Алпут Уджарского района.
Авария стала причиной закрытия дороги.
В Бакинском направлении столкнулись наполненные щебнем 2 грузовика марки "Камаз" и трактор с прицепом-сенокосом.
Во время аварии один из грузовиков опрокинулся на проезжую часть.
В результате основная магистраль в направлении Баку была закрыта примерно на 20 минут.
Благодаря усилиям соответствующих структур уже обеспечено свободное движение транспортных средств.
Факт расследуется.
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