https://news.day.az/society/1479584.html В поселке Баладжары на железнодорожном депо произошел пожар - ВИДЕО
В поселке Баладжары на железнодорожном депо произошел пожар - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на железнодорожном депо в поселке Баладжары Бинагадинского района города Баку.
Как передает Day.Az, на место пожара немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Пожар был потушен в краткие сроки.
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