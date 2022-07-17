В поселке Баладжары на железнодорожном депо произошел пожар
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На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на железнодорожном депо в поселке Баладжары Бинагадинского района города Баку.

Как передает Day.Az, на место пожара немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар был потушен в краткие сроки.