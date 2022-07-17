https://news.day.az/society/1479590.html В Евлахе легковой автомобиль упал в Куру
В Евлахе легковой автомобиль упал в Куру
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в городе Евлах легковой автомобиль марки "Fiat", в котором находился 1 человек, упал в Куру.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия привлечены спасатели Аранского регионального центра и водолазы Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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