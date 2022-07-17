Сержант полиции погиб в результате падения автомобиля в реку в Евлахе

В воскресенье около 06:30 утра по местному времени служебный автомобиль Fiat, в которой находились четыре сотрудника Евлахского районного отдела полиции, упал в реку Кура в городе Евлах.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате происшествия скончался сержант полиции Кямран Мамедов.

Работы по поиску и извлечению тела погибшего сотрудника полиции из реки продолжаются.

Опасности для жизни других полицейских, которые находились в автомобиле, нет.

Напомним, что ранее на горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о падении легкового автомобиля Fiat в реку Кура в городе Евлах.

На место происшествия были привлечены спасатели Аранского регионального центра МЧС и водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.

В результате принятых мер автомобиль вытащили из воды.