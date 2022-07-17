Прокуратура начала расследование по факту избиения школьницы в Лянкяране

В некоторых социальных сетях и СМИ появилась информация об актах физического насилия в отношении ученицы 9-го класса школы № 4 со стороны заместителя главы Лянкяранской районной исполнительной власти Расили Алиевой и директора этой школы Егяны Аскеровой, сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Сообщаем, что в прокуратуре Лянкяранского района по данному факту незамедлительно начато расследование, получены объяснительные лиц, ставших свидетелями инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие процессуальные действия. В короткие сроки, предусмотренные законодательством, будет обеспечено принятие необходимых решений и информирование общественности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.