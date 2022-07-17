https://news.day.az/society/1479628.html ДТП в Сальяне, водитель скончался на месте
ДТП в Сальяне, водитель скончался на месте
В результате аварии, прооизошедшей в Сальяне, погиб водитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Халаджа Сальянского района.
Автомобиль Ford, которым управлял житель села Кырхчыраг Бахышов Мухаммед Адиль оглы, 1997 года рождения, столкнулся с автомобилем Opel.
В результате аварии водитель "Форда" скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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