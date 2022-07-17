Школьницу, подвергшуюся физическому насилию в Лянкяране, вместе с семьей пригласили в Госкомитет

На основании опубликованной в СМИ информации о том, что ученица 9-го класса 15 июля подверглась физическому насилию в Лянкяране, со стороны Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей был сделан звонок в Лянкяранскую городскую исполнительную власть и даны соответствующие рекомендации по работе для оценки психологического состояния ребенка, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.

"Также в соответствующие органы были направлены официальные письма от 15 июля 2022 года с целью всестороннего расследования инцидента. Несовершеннолетняя была приглашена в Госкомитет 18 июля 2022 года вместе с родителями для проведения соответствующих бесед и психологической оценки.

О предварительных результатах расследования, проведенного в Лянкяранской городской прокуратуре, уже сделано соответствующее заявление.

Госкомитет будет информировать общественность о результатах совместной деятельности со всеми заинтересованными сторонами, а также о работе, проделанной в рамках своих полномочий", - говорится в сообщении.