Вспыхнул пожар вблизи станции метро «Дарнагюль»

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи станции метро "Дарнагюль" в Бинагадинском районе Баку начался пожар. Сразу после поступления информации по вызову прибыли на место происшествия пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, по предварительной информации, горят шинные отходы. Тушение пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.