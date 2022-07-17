https://news.day.az/society/1479638.html В Шуше стартовал двухдневный тренинг для журналистов - ФОТО
В Шуше стартовал двухдневный тренинг для журналистов - ФОТО
В Шуше стартовал двухдневный тренинг "Летняя школа" для журналистов, организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) и Агентством развития медиа.
Как передает Day.Az, тренинг организован в городе Шуша, культурной столице Азербайджана.
В тренинге принимают участие представители Центрального банка Азербайджана, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, государственного таможенного комитета, государственной налоговой службы, государственного агентства по занятости, а также члены ЦАЭРКА.
Тренинг проводится для порядка 30 представителей ТВ и интернет-СМИ.
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