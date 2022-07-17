Сколько продлится жаркая погода в Азербайджане?

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала фактическую и прогнозируемую погоду.

Как сообщили Day.Az в службе, по данным на 15:00 17 июля на территории страны сохранялась жаркая погода.

Сегодня утром в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усиливался до 21 м/с.

В первой половине следующей недели на территории страны сохранится жаркая, сухая погода, умеренный северо-западный ветер временами усилится. Максимальная погода воздуха составит в первой половине недели в низменных районах 38-40°, местами 42-44°, в горах 30-33°, в Баку и на Абшеронском полуострове 33-38° тепла.

Во второй половине недели, 22-23 июля в основном в северных и западных районах возможны дожди. Температура воздуха несколько снизится и составит в низменных районах 34-39°, в горах 22-26°, в Баку и на Абшеронском полуострове 30-33° тепла.