В Азербайджане возросло число зараженных коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 человек.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

За минувшие сутки никто не скончался от коронавируса.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 794 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 998 инфицированных вылечились, 9 723 - скончались, число активных больных составляет 867.

За последние сутки в стране проведено 2 487 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 999 322.