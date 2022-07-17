https://news.day.az/society/1479652.html В Азербайджане возросло число зараженных коронавирусом - Новые цифры
В Азербайджане возросло число зараженных коронавирусом - Новые цифры
В Азербайджане за последние сутки выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 человек.
Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
За минувшие сутки никто не скончался от коронавируса.
На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 794 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 998 инфицированных вылечились, 9 723 - скончались, число активных больных составляет 867.
За последние сутки в стране проведено 2 487 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 999 322.
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