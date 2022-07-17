Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 763 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 311, вторую дозу получили 108 человек, "бустерную" дозу - 1 119 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 225.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 791 605, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 361 595, вторую дозу получили 4 856 181, "бустерную" дозу - 3 322 358 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 251 471 человек.