В Азербайджане количество проведенных тестов по выявлению коронавируса превысило 7 млн

В Азербайджане количество проведенных тестов по выявлению новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) превысило 7 миллионов.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки в стране проведены 2 893 теста, а в целом с начала пандемии 7 002 595 тестов.