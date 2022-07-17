https://news.day.az/society/1479657.html В Азербайджане количество проведенных тестов по выявлению коронавируса превысило 7 млн
В Азербайджане количество проведенных тестов по выявлению коронавируса превысило 7 млн
В Азербайджане количество проведенных тестов по выявлению новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) превысило 7 миллионов.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки в стране проведены 2 893 теста, а в целом с начала пандемии 7 002 595 тестов.
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