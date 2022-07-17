https://news.day.az/society/1479666.html Решительно осуждаем все формы насилия в отношении детей - минобразования Азербайджана
Решительно осуждаем все формы насилия в отношении детей - минобразования Азербайджана
Министерство образования Азербайджана решительно осуждает факт избиения ученицы 9-го класса средней школы № 4 им. В.Алиева города Лянкяран Джамаловой Алии Самир гызы, а также проявления всех форм насилия в отношении детей и заявляет о недопустимости этого, передает Day.Az со ссылкой на миноборазования.
Миноборазования выразило уверенность, что расследование, проводимое соответствующими учреждениями, приведет к наказанию виновных.
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