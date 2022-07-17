В Баку в квартире обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в Наримановском районе Баку в квартире за закрытой дверью в беспомощном состоянии остался один человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС открыли входную дверь и обнаружили в квартире тело Атаева Эльмана Хилал оглу (1955 г.р.). Тело передано по назначению.