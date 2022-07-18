https://news.day.az/society/1479723.html В Агстафе поезд сбил насмерть женщину
В Агстафе поезд сбил насмерть женщину
В Агстафе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Вургун.
Поезд сбил пытавшуюся пересечь линии женщину.
От полученных травм, женщина погибла на месте. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Погибшей оказалась 52-летняя Матанат Алиева.
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