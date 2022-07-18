В Агстафе поезд сбил насмерть женщину
Depozit faizini öncədən al!

В Агстафе произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Вургун.

Поезд сбил пытавшуюся пересечь линии женщину.

От полученных травм, женщина погибла на месте. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Погибшей оказалась 52-летняя Матанат Алиева.