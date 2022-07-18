https://news.day.az/society/1479752.html В Хачмазе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
В Хачмазе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
В Хачмазском районе автомобиль сбил велосипедиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Йени Хаят.
Автомобиль марки Hyundai, управляемый Саидом Тахировым (1987 г.р.) сбил велосипедиста Назима Исаева (2002 г.р.).
От полученных травм велосипедист скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
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