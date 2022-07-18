Структуры здравоохранения обратились к населению - совместное заявление
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние семь дней в мире вырос уровень инфицирования коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
ВОЗ рекомендует использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать правила гигиены на фоне наблюдаемого во всем мире роста числа заражений COVID-19, говорится в заявлении.
"В Азербайджане в последние дни наблюдается негативная динамика в связи с распространением коронавирусной инфекции. Фиксируется рост числа инфицированных и превышение количества заболевших над численностью выздоровевших.
Медицинские учреждения Азербайджана настоятельно рекомендуют гражданам носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены и сократить число контактов.
Во время пандемии был накоплен большой опыт по устранению негативной динамики. В любом случае могут быть приняты адекватные решения в соответствии с ситуацией.
Еще раз настоятельно рекомендуем нашим гражданам носить медицинские маски и соблюдать правила гигиены в закрытых помещениях", - отмечается в заявлении.
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