https://news.day.az/society/1479777.html С сегодняшнего дня начинается прием в детсады в электронном порядке
С сегодняшнего дня начинается прием в детсады в электронном порядке
Сегодня с 11:00 стартует процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.
Отмечено, что процесс продлится до 14 сентября. Прием детей осуществляется посредством "Системы электронного приема документов в дошкольные образовательные учреждения" (www.bq.edu.az).
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