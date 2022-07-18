С сегодняшнего дня начинается прием в детсады в электронном порядке

Сегодня с 11:00 стартует процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.

Отмечено, что процесс продлится до 14 сентября. Прием детей осуществляется посредством "Системы электронного приема документов в дошкольные образовательные учреждения" (www.bq.edu.az).