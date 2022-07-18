В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку автомобиль сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано под подвесным мостом, расположенным в направлении станции метро "Кероглу" со стороны проспекта Гейдара Алиева.

Так, автомобиль марки Volkswagen, за рулем которого находилась Фахима Шахвердиева (1987 г.р.), сбил переходящего дорогу Мардана Мехтиева (1958 г.р.).

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.