В Гаджигабуле сотрудник полиции подвергся нападению

В Гаджигабуле мужчина под наркотическим воздействием напал на сотрудника полиции.

16 июля около 14:00 дня на территории Гаджигабульского района сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль марки Hyundai с неисправной системой освещения.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники полиции заподозрили, что водитель, житель Кюрдамирского района, ранее судимый Рамин Мамедов и его пассажир Ягуб Мамедов находятся в состоянии наркотического опьянения, поэтому их пригласили на медицинское освидетельствование.

Однако указанные лица отказались подчиниться, а Я.Мамедов попытался нанести сотрудникам полиции ножевые ранения.

Я.Мамедов был обезоружен.

В связи с тем, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, был составлен протокол по статье 333.1 кодекса об административных проступках АР. Нарушители были переданы в Гаджигабульский районный отдел полиции для проведения следственных действий.

При личном досмотре в отделении полиции у Я.Мамедова было обнаружено 40 граммов марихуаны, у Р.Мамедова - героин и метамфетамин, а также были обнаружены и изъяты из автомобиля электронные весы.