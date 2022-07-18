В этом районе Баку не будет воды
Depozit faizini öncədən al!

В Низаминском районе Баку частично ограничат подачу воды. 

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерсу", ограничения в подаче воды связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.

"Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.