В этом районе Баку не будет воды

В Низаминском районе Баку частично ограничат подачу воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерсу", ограничения в подаче воды связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.

"Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.