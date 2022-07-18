https://news.day.az/society/1479816.html В этом районе Баку не будет воды
В этом районе Баку не будет воды
В Низаминском районе Баку частично ограничат подачу воды.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерсу", ограничения в подаче воды связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.
"Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.
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