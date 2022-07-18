Сколько масок в Азербайджане в запасе?

В январе-июне 2022 года было произведено 16,8 миллион медицинских масок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 120,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 июля 2022 года запас готовой продукции составляет 6,2 миллиона.