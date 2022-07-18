https://news.day.az/society/1479820.html Сколько масок в Азербайджане в запасе?
Сколько масок в Азербайджане в запасе?
В январе-июне 2022 года было произведено 16,8 миллион медицинских масок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 120,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На 1 июля 2022 года запас готовой продукции составляет 6,2 миллиона.
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