Какова численность населения Азербайджана?

В январе-мае 2022 года численность населения выросла на 22781 человек, или на 0,2%.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, по состоянию на 1 июня 2022 года численность населения составляет 10 179 147 человек.

52,9% приходится на долю городского, 47,1% - сельского населения, при этом соотношение числа мужчин и женщин одинаковое.