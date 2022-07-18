https://news.day.az/society/1479825.html Какова численность населения Азербайджана?
Какова численность населения Азербайджана?
В январе-мае 2022 года численность населения выросла на 22781 человек, или на 0,2%.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, по состоянию на 1 июня 2022 года численность населения составляет 10 179 147 человек.
52,9% приходится на долю городского, 47,1% - сельского населения, при этом соотношение числа мужчин и женщин одинаковое.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре