В Азербайджане планируется развитие журналистики данных (Data journalism).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов на тренинге для журналистов в Шуше.

По его словам, уже определены конкретные направления для дальнейшего развития знаний представителей СМИ, и в этих целях планируется привлечь в Азербайджан международных экспертов.

"Считаем, что работать журналистом в нынешних условиях, когда поток информации очень велик, достаточно непросто. Для развития навыков журналистов основной целью является продвижение журналистики данных (Data journalism)", - сказал Исмаилов.

Отметим, что в Шуше проходит двухдневный тренинг для порядка 30 представителей ТВ и интернет-СМИ. В нем принимают участие представители Центрального банка Азербайджана, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой службы, Государственного агентства занятости, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.