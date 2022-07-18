https://news.day.az/society/1479833.html В Азербайджане использованы тесты для выявления оспы обезьян - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане использованы тесты для выявления оспы обезьян - ОФИЦИАЛЬНО
На сегодняшний день в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян.
Как сообщили Day.Az в Минздраве, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, и при выявлении подозрительных случаев имеются все возможности для лабораторной диагностики ПЦР-методом.
Что касается использования тестов, до настоящего времени были использованы два теста. У обратившихся были взяты образцы и отправлены в Центр контроля за особо опасными инфекциями. Результат теста обоих обратившихся оказался отрицательным.
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