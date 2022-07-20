В Азербайджане возвращение масочного режима не стоит на повестке дня, но…

Статистика заражения коронавирусом растет не только у нас, но и во всем мире, в том числе в соседних с нами странах - Иране, Турции. Рост связан с появлением нового штамма омикрона. Кроме того, пандемия еще не завершилась, и в мире какое-то время еще будут наблюдаться волнообразные изменения показателей. Что мы и наблюдаем в настоящее время.

Об этом сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев.

По словам нашего собеседника, Президент Ильхам Алиев в своем недавнем выступлении очень правильно говорил о необходимости продолжать держать закрытыми сухопутные границы. Действительно, именно таким путем более всего распространяется вирус. Все это делается для блага граждан, для их здоровья. Все, что делало до сих пор государство в плане противодействия пандемии, направлено именно на эти цели, подчеркнул глава рабочей группы TƏBİB.

"Азербайджан более двух лет борется с пандемией и уже накопил достаточно опыта. Сейчас главная задача - предотвратить широкое распространение вируса, поэтому следует быть очень внимательными. Гендиректор ВОЗ не случайно посоветовал населению планеты вновь вернуться к использованию медицинских масок и продолжить вакцинацию.

В нашей стране пока что о возвращении масочного режима речь не идет. Хотя и наблюдается рост статистики, ситуация остается стабильной. Но граждане должны проявлять личную ответственность и соблюдать некоторые меры. В частности, соблюдать дистанцию в местах большого скопления людей и, если чувствуют такую необходимость, использовать маски. Конечно, летом ходить в маске трудно, но мы, как говорится, такое уже проходили. Ради здоровья можно пойти на такие неудобства. И, конечно же, необходимо продолжать вакцинацию. Бустерная доза необходима", - сказал Васиф Алиев.

Лейла Таривердиева