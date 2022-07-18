Вильям Гаджиев попросил у суда время для последнего слова

Продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил адвокат Вильяма Гаджиева Юсиф Исмаилов.

Он сказал, что считает суровым наказание, которое требовал прокурор. По его словам, Вильям Гаджиев имел заслуги перед азербайджанским государством и за это был награжден. В конце своего выступления адвокат попросил о прекращении уголовного дела в отношении Вильяма Гаджиева.

После этого Вильям Гаджиев попросил у суда время, чтобы подготовиться к последнему слову.

Суд объявил перерыв до 25 июля.

Отметим, что Вильям Гаджиев был задержан в ходе спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ).

Бывшему главе ИВ предъявлено обвинение по статьям УК 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупных размерах), 313 (служебный подлог) и 228 (незаконное хранение оружия).