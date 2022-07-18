https://news.day.az/society/1479886.html Вниманию желающих работать в музыкальных школах
Вниманию желающих работать в музыкальных школах
Министерство культуры совместно с Государственным экзаменационным центром проведет тестовый экзамен для лиц, желающих поступить на работу в детские центры, музыкальные, изобразительные, художественные школы, школы мугама, ашуга.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен по приему учителей в указанные учредения состоится 7 августа 2022 года.
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