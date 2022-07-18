Пожар в жилом здании в Баку

15:32

Пожар, произошедший в многоэтажном жилом здании по улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе города Баку, был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

----------

15:23

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании по улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

По предварительной информации, в шахте здании горят электрические кабели. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.