Пожар в жилом здании в Баку - ОБНОВЛЕНО
15:32
Пожар, произошедший в многоэтажном жилом здании по улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе города Баку, был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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15:23
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании по улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
По предварительной информации, в шахте здании горят электрические кабели. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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