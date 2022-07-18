В селе Самедабад Билясуварского района в ДТП погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местный житель Эмин Гулиев (1979 г.р.), находясь за рулем автомобиля Кia, потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Водитель и пассажир Гулу Гасымов (1958 г.р.) скончались на месте.

По данному факту ведется расследование.