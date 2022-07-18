https://news.day.az/society/1479945.html В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибшие
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибшие
В селе Самедабад Билясуварского района в ДТП погибли два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местный житель Эмин Гулиев (1979 г.р.), находясь за рулем автомобиля Кia, потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Водитель и пассажир Гулу Гасымов (1958 г.р.) скончались на месте.
По данному факту ведется расследование.
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