В ряде поселков Баку ограничат подачу воды

В связи с аварией на одном из магистральных водопроводов будет ограничена подача питьевой воды в части поселков Бакиханов, Амирджан, Бюльбюля и Гюнешли.

Об этом сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу".

На место аварии привлечены аварийные бригады, которые проводят ремонтные работы с помощью специальной техники, говорится в сообщении.