https://news.day.az/society/1480005.html В ряде поселков Баку ограничат подачу воды
В ряде поселков Баку ограничат подачу воды
В связи с аварией на одном из магистральных водопроводов будет ограничена подача питьевой воды в части поселков Бакиханов, Амирджан, Бюльбюля и Гюнешли.
Об этом сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу".
На место аварии привлечены аварийные бригады, которые проводят ремонтные работы с помощью специальной техники, говорится в сообщении.
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