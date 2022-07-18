МВД Азербайджана предупредило о недопустимости проведения несанкционированных акций

В связи с призывами группы лиц провести 20 июля акцию перед зданием Кабинета министров заявляем, что проведение несогласованной с органами исполнительной власти акции, массового собрания недопустимо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов.

Он отметил, что попытка проведения акции будет пресечена.