https://news.day.az/society/1480008.html МВД Азербайджана предупредило о недопустимости проведения несанкционированных акций
МВД Азербайджана предупредило о недопустимости проведения несанкционированных акций
В связи с призывами группы лиц провести 20 июля акцию перед зданием Кабинета министров заявляем, что проведение несогласованной с органами исполнительной власти акции, массового собрания недопустимо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов.
Он отметил, что попытка проведения акции будет пресечена.
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