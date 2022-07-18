https://news.day.az/society/1480015.html В «EuroHome» убит владелец магазина
В «EuroHome» убит владелец магазина
В торговом центре, расположенном в Бинагадинском районе столицы, произошло убийство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в торговом центре "EuroHome", расположенном на шоссе Баку-Сумгайыт.
На владельца магазина по продаже систем "комби" Гулиева Шамсаддина Айдын оглу (1983 г.р.) напали неизвестные.
Шамсаддин Гулиев скончался в результате ударов ножом в горло и различные части тела.Подозреваемые в совершении инцидента, сбежали с места происшествия.
Сотрудники Бинагадинской районной прокуратуры и управления полиции начали розыск.
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