В «EuroHome» убит владелец магазина

В торговом центре, расположенном в Бинагадинском районе столицы, произошло убийство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в торговом центре "EuroHome", расположенном на шоссе Баку-Сумгайыт.

На владельца магазина по продаже систем "комби" Гулиева Шамсаддина Айдын оглу (1983 г.р.) напали неизвестные.

Шамсаддин Гулиев скончался в результате ударов ножом в горло и различные части тела.Подозреваемые в совершении инцидента, сбежали с места происшествия.

Сотрудники Бинагадинской районной прокуратуры и управления полиции начали розыск.