https://news.day.az/society/1480034.html В поселке Мардакян сгорел дом - ФОТО
В поселке Мардакян сгорел дом - ФОТО
В Хазарском районе Баку загорелся одноэтажный дом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Мардакян.
Возгорание началось в частном жилом доме, расположенном на аэропортовском шоссе.
К тушению привлечены три единицы техники и живая бригада МЧС.
Пожарным удалось предотвратить распространения и проникновения пламени в близлежащие дома.
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