В поселке Мардакян сгорел дом

В Хазарском районе Баку загорелся одноэтажный дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Мардакян.

Возгорание началось в частном жилом доме, расположенном на аэропортовском шоссе.

К тушению привлечены три единицы техники и живая бригада МЧС.

Пожарным удалось предотвратить распространения и проникновения пламени в близлежащие дома.