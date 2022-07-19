https://news.day.az/society/1480058.html В Баку на улице обнаружен молодой человек с ножевым ранением в сердце
В Баку на улице обнаружен молодой человек с ножевым ранением в сердце
В Насиминском районе Баку на улице был обнаружен молодой человек с ножевым ранением в сердце.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Азадлыг.
Так, около станции метро "28 мая" был найден человек, которому нанесли в общей сложности 9 ударов ножом в сердце и туловище.
Один из проезжавших мимо водителей на автомобиле госпитализировал пострадавшего в больницу № 1.
По их словам, состояние потерпевшего крайне тяжелое.
Сообщается, что раненого зовут Мухаммед.
Подробности инцидента расследуются.
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