В Баку на улице обнаружен молодой человек с ножевым ранением в сердце

В Насиминском районе Баку на улице был обнаружен молодой человек с ножевым ранением в сердце.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Азадлыг.

Так, около станции метро "28 мая" был найден человек, которому нанесли в общей сложности 9 ударов ножом в сердце и туловище.

Один из проезжавших мимо водителей на автомобиле госпитализировал пострадавшего в больницу № 1.

По их словам, состояние потерпевшего крайне тяжелое.

Сообщается, что раненого зовут Мухаммед.

Подробности инцидента расследуются.