В село Агалы до конца месяца будет переселена 41 семья - Вахид Гаджиев
С сегодняшнего дня начинается переселение первой группы граждан в село Агалы Зангиланского района. Всего планируется в четыре этапа переселить 41 семью. На первом этапе переедут 10 семей. Для около 200 переселенцев в селе Агалы будут созданы все условия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на церемонии проводов переселенцев.
По его словам, весь процесс переселения находится под непосредственным контролем главы нашего государства.
Отмечалось, что граждане поселятся в Агалы в качественных домах, оснащенных "умными" технологиями.
Вопросы трудоустройства, социальные, образовательные и медицинские вопросы переселенцев будут решать соответствующие учреждения.
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