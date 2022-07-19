Ожидается, что переселение в село Агалы продолжится в ближайшие месяцы

Сегодня мы являемся свидетелями исторического события - первого переселения жителей Зангилана, и я поздравляю азербайджанский народ с этим событием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на церемонии проводов переселенцев.

По его словам, сразу после войны по поручению главы государства в Карабахе и Восточном Зангезуре были начаты крупномасштабные восстановительные и строительные работы.

Представитель Президента подчеркнул, что в Зангилане также реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

"Строятся железные и автомобильные дороги. В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию аэропорт Зангилана. Село Агалы построено согласно концепции "умного" села. В течение этого месяца в село Агалы будет переселена 41 семья. Ожидается, что переселение продолжится и в ближайшие месяцы", - сказал Гаджиев.