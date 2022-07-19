Задержаны подозреваемые в убийстве владельца магазина в Eurohome

В одном из торговых центров столицы произошло убийство.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Бинагадинского района, 18 июля около 16:00 поступила информация об убийстве путем нанесения множественных ножевых ранений Шамшиддина Гулиева 1983 года рождения в торговом центре Eurohome, расположенном в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Отмечается, что Ш.Гулиев занимался продажей комби в вышеуказанном торговом центре.

В ходе проведенных следственных мероприятий были установлены подозрения, что преступление было совершено родственниками жертвы Вюсалом Юсибовым и его братом Рафаилом Юсибовым.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Вюсал и Рафаил Юсибовы были арестованы в качестве подозреваемых и привлечены к уголовной ответственности.

Расследование по факту продолжается.