TƏBİB распространил обращение в связи с 58 лицами, обратившимися в больницу в Шеки

TƏBİB распространил обращение в связи с самочувствием 58 человек, обратившихся в один день в больницу из поселка, где проживают вынужденные переселенцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в больницу обратились 58 человек, 38 из которых дети: "Каждому из обратившихся была оказана первая медицинская помощь, и после амбулаторного лечения они были отпущены домой".

Отметим, в Шеки из поселка Йени Челебихан, где проживают вынужденные переселенцы, 58 человек обратились в отделение неотложной помощи Шекинской центральной районной больницы с рвотой, лихорадкой и признаками диареи. Обратившимся был поставлен диагноз "инфекционный гастроэнтерит".