Завершился суд над обвиняемым в убийстве 14-летнего подростка из-за статуса в WhatsApp

Завершился суд над Джабиром Мусеибовым, обвиняемым в избиении и убийстве 14-летнего Нихада Мамишова в Агсуинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на процессе в Шекинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, согласно которому Дж.Мусеибов приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Причиной инцидента стал статус, которым Н.Мамишов поделился в WhatsApp. 17-летний Дж.Мусеибов в показаниях отметил, что увидел в статусе Н.Мамишова любовное видео с инициалами девушки, живущей по соседству. Дж.Мусеибов попросил удалить видео, на что Н.Мамишов ответил отказом. В результате между ними возник конфликт.

Дж.Мусеибов вызвал Н.Мамишова на кладбище села Гарагашлы Агсуинского района и во время встречи избил его. Н.Мамишов был доставлен в больницу, где скончался через пять дней от полученных травм.

Дж.Мусеибов, придя домой, рассказал о случившемся отцу, а затем сбежал. Он вернулся домой через день и вместе с отцом отправился в полицию.

Отметим, что инцидент произошел в июне прошлого года.