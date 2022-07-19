Вниманию поступающих в вузы

21 июля 2022 года Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей (II попытка), передает Day.Az.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 14 июля абитуриенты могут распечатывать "Пропуск на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.

Экзамен начнется в 10:00. За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 завершится пропуск. Опоздавшие участники не будут допущены на экзамен.