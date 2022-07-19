Стало известно о состоянии бросившейся со здания женщины и ее малолетнего сына

Женщина и ее малолетний сын, бросившиеся со здания в Ясамальском районе города Баку, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, женщина 1997 года рождения была госпитализирована в Клинический медицинский центр с различными телесными повреждениями, а ребенок 2019 года рождения - с переломами руки и бедра. В настоящее время состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, состояние ребенка - как средней степени тяжести.

Сообщается, что другой ребенок скончался по дороге в медицинское учреждение.