https://news.day.az/society/1480180.html Первая группа азербайджанских паломников вернулась из хаджа
Первая группа азербайджанских паломников вернулась из хаджа
Первая группа азербайджанских паломников вернулась из хаджа на родину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, первый рейс вылетел из Международного аэропорта Медины и прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Первым рейсом вернулись 180 паломников.
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