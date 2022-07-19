Первая группа азербайджанских паломников вернулась из хаджа
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Первая группа азербайджанских паломников вернулась из хаджа на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, первый рейс вылетел из Международного аэропорта Медины и прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Первым рейсом вернулись 180 паломников.