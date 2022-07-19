Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 20 июля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 31-35° тепла, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 32-34° тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана без осадков, однако днем в отдельных горных территориях возможны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 35-40°, местами - 42° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 26-31° тепла.