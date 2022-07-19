Несчастный случай в Баку, тяжело пострадал сварщик

В Баку сварщик упал с большой высоты во время работы.

Как сообщает прокуратура Наримановского района, несчастный случай произошел вчера в поселке Беюкшор, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.

Так, Пашаев Вугар Азер оглу 1986 года рождения, работающий сварщиком в ООО "Метак", упал с высоты при ремонте кровли цеха и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Позже его поместили в Клинический медицинский центр.

Получить показания о произошедшем у мужчины не удалось из-за его тяжелого состояния.

В настоящее время районная прокуратура проводит проверку по данному факту.