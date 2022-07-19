https://news.day.az/society/1480231.html Несчастный случай в Баку, тяжело пострадал сварщик
Несчастный случай в Баку, тяжело пострадал сварщик
В Баку сварщик упал с большой высоты во время работы.
Как сообщает прокуратура Наримановского района, несчастный случай произошел вчера в поселке Беюкшор, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.
Так, Пашаев Вугар Азер оглу 1986 года рождения, работающий сварщиком в ООО "Метак", упал с высоты при ремонте кровли цеха и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Позже его поместили в Клинический медицинский центр.
Получить показания о произошедшем у мужчины не удалось из-за его тяжелого состояния.
В настоящее время районная прокуратура проводит проверку по данному факту.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре