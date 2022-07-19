СМИ не должны превращаться в инструмент поощрения суицида

Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

В последнее время азербайджанское общество всё чаще сталкивается с новостями про суицид. Газеты, журналы и особенно соцсети пестрят информацией о самоубийствах. При этом авторы подобного рода сообщений в погоне за рейтингом закрывают глаза на то, что чрезмерно активное обсуждение темы суицида морально давит на психологическое состояние людей. В итоге определённая часть граждан попадает под негативное влияние, что сподвигает их на совершение суицида. Далеко не каждый человек обладает психологической устойчивостью к этой теме. Распространение подобных новостей в СМИ и соцсетях должно быть остановлено в интересах общества, а особенно молодежи, у которой чаще остальных возрастных категорий выражаются эмоциональные проявления.

Самоубийства происходят по ряду причин. Некоторые из них связаны с тяжёлыми проблемами (злоупотребление алкоголем и наркотиками, кончина близкого человека, изнасилование, пожизненная инвалидность и пр.). Однако в последние годы люди пытаются наложить на себя руки из-за мелких неприятностей (провал на экзамене, неудача в отношениях, денежные потери...). Порой человек прибегает к суициду в состоянии аффекта или когда чувствует себя очень беспомощным. И вместо того, чтобы вовремя помочь человеку и вытащить его из пропасти, очень часто происходят ситуации, когда его же самого обвиняют в том, что он попал в трудное положение. Не видя эмпатии даже от близких людей, пострадавший не находит другого выхода кроме как покончить с собой.

Одной из основных причин роста самоубийств считается "эффект Вертера". Википедия даёт определение к этому термину как "массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещённого телевидением или другими СМИ, либо описанного в популярном произведении литературы или кинематографа". Суть "эффекта Вертера" в том, что чтение новостей о суициде стимулирует читателей на самоубийство. Например, если потребитель информации видит новость про то, что тот или иной человек спрыгнул с 10-го этажа и покончил жизнь самоубийством, то его мозг воспринимает этот поступок как "мужество". И даже человек, у которого нет суицидальных наклонностей, регулярно читая такого рода новости, со временем также может стать жертвой суицида.

С лицами, совершающими попытки самоубийства и склонными к самоубийству, необходимо проводить психологическую работу и воспитательные мероприятия. Нужно анализировать, что лежит в основе суицидальных мыслей людей. В особенности необходимо проявлять осторожность по отношению к подросткам, молодежи, людям с инвалидностью, ведь неправильное отношение к уязвимой категории людей может привести к суициду. Наша отзывчивость может помочь нам в определенной степени управлять своими эмоциями и относиться к другим людям с пониманием и эмпатией.

Некоторые люди иногда задумываются о самоубийстве из-за определенных проблем. Если мы обратим внимание, то увидим, что в каждом году есть определенный период времени, когда случаи суицида происходят один за другим. Это происходит, когда один случай самоубийства создает толчок для других. Итог - возникновение серийных случаев самоубийства в обществе.

Что касается новостей, связанных с темой суицида, к сожалению, некоторые СМИ публикуют сенсационные, порой не соответствующие истине заголовки, которые приводят к росту числа самоубийств. Если новость всё-таки опубликована, то уместно в данном случае скрыть или изменить имя и фамилию самоубийцы. Потому что семья и ближайшее окружение этого человека могут получить непоправимую психологическую травму.

Ряд изданий делает серию новостей о случаях суицида. Они постоянно расследуют самоубийства и якобы представляют обществу новую информацию. Было бы лучше, если расследование новостей про суицид проводилось в тайне от общества, со стороны следственных органов. Если бы случаи суицидов оставались в секретном архиве и не освещались бы в СМИ, то ситуация могла бы быть кардинально другой.

Суицид - это не выход. Этим проблемы не решаются. По возможности следует избегать просмотра видео о самоубийстве или чтения статей об этом ужасном социальном бедствии. Нужно цепляться за жизнь. У человека всегда должна быть причина жить. И эту причину необходимо закреплять.

Имеющим серьезное влияние на общество СМИ стоит учитывать чувствительность человеческой психологии и не афишировать новости о суициде, тем более преподносить их в привлекающей манере. Потому что подход к происходящему, психологическое состояние не у всех людей одинаковы. Если же принято решение о публикации такого рода новости, то информация должно быть помечена хотя бы с указанием возрастного ограничения. Остаётся надеяться, что CМИ будут не подталкивать к совершению суицида, а наоборот, помогать предотвращать его.