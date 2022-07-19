Какие частные больницы оказывают бесплатные медуслуги?

Как уже сообщалось, в целях повышения доступности граждан к медицинским услугам количество частных медицинских учреждений, с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило договора, увеличено до 69.

Как сообщили Day.Az в агентстве, в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования гражданам предоставляется 2550 медицинских услуг. Этими медицинскими услугами граждане могут воспользоваться в государственных медицинских учреждениях, подведомственных общественному юридическому лицу "Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями" (TƏBIB). В случае невозможности оказания соответствующей услуги в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, предоставляется направление в частные медицинские учреждения, с которыми агентство заключило договор. При обращении в частное медицинское учреждение на основании выданного направления гражданину медицинские услуги оказываются бесплатно.

Список частных медицинских учреждений, с которыми агентство заключило договор, адреса и контактные телефоны можно найти на официальном сайте агентства (https://its.gov.az/).

Отметим, список частных медицинских учреждений регулярно обновляется.